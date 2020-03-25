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В Украине подтвердили новую смерть от коронавируса

В МОЗ говорят, что летальный случай произошел в Тернопольской области, где разыскивают около 500 человек, контактировавших с зараженным COVID-19 священником

сегодня, 12:00
Автор:

• Елена Волкова

В Украине подтвердили новую смерть от коронавируса

В Украине подтвердили четвертую смерть от коронавируса. Как сообщили в Минздраве, летальный случай произошел в Тернопольской области: от пневмонии, вызванной COVID-19, скончался  68-летний мужчина.
По информации МОЗ, пациент имел подтвержденный статус инфицированного коронавирусом, однако медикам спасти его не удалось. По состоянию на сегодня, в Украине подтвердили 113 случаев заражения COVID-19.
Известно, что ранее именно в Тернопольской области начали разыскивать полтысячи человек, которые контактировали со священнослужителем Олегом Винниковым. Имя святого отца, у которого 19 марта нашли коронавирус,  в эфире "Свободы слова" назвал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, он предал огласке личные данные намеренно, чтобы сотни человек находились в самоизоляции или обратились за медпомощью.


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Источник: comments.ua
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