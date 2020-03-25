В Украине подтвердили новую смерть от коронавируса

В Украине подтвердили четвертую смерть от коронавируса. Как сообщили в Минздраве, летальный случай произошел в Тернопольской области: от пневмонии, вызванной COVID-19, скончался 68-летний мужчина.

По информации МОЗ, пациент имел подтвержденный статус инфицированного коронавирусом, однако медикам спасти его не удалось. По состоянию на сегодня, в Украине подтвердили 113 случаев заражения COVID-19.

Известно, что ранее именно в Тернопольской области начали разыскивать полтысячи человек, которые контактировали со священнослужителем Олегом Винниковым. Имя святого отца, у которого 19 марта нашли коронавирус, в эфире "Свободы слова" назвал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, он предал огласке личные данные намеренно, чтобы сотни человек находились в самоизоляции или обратились за медпомощью.





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