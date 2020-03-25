Под Киевом в заброшенном доме культуры разливали "антисептик"

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Пока из аптек временно исчезли антисептические средства, некоторые организовали бизнес по производству дезинфицирующих средств для рук. Об этом сообщают в облуправлении полиции Киевщины, сотрудники которого накрыли цех по производству “антисептиков”.
По информации правоохранителей, свою деятельность злоумышленники организовали в заброшенном доме культуры села Козаровичи. Копы обнаружили цистерны с различными жидкостями, оборудование для приготовление смеси, этикетки и готовую продукцию. В лаборатории находилось два человека, которых задержали.
Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к незаконному бизнесу, а также поставщиков контрафактного сырья и каналы сбыта “антисептика”. Продолжается досудебное расследование.
Как ранее сообщали "Комментарии", пока в мире бушует пандемия коронавируса и миллионы людей вынуждены
привыкать к новым реалиям - жизни в четырех стенах, чтобы уберечь себя
от Covid-19, сегодня провинция Хубэй снимает жесткий карантин. Мы пообщались с одним из 11 украинцев, которые провели
взаперти более двух месяцев, призывая президента Владимира Зеленского и
МИД Украины вернуть их домой. Впрочем, как рассказал нам Вячеслав Усов
из Одессы, теперь, когда Китай стал более безопасным, а в Украине все
только начинается, планы изменились.
Незаконну діяльність зловмисники організували у закинутому сільському будинку культури у селі Козаровичі. Із приміщення слідчі вилучили розфасовану у пластикові ємності "готову" продукцію, бочки із рідиною, схожою на спирт, блокноти із записами пропорцій для виготовлення "антисептику", етикетки, підготовлену для розливу тару.
Виявили підпільний цех поліцейські групи реагування Вишгородського району. Оглянувши приміщення колишнього будинку культури, правоохоронці помітили в одній із кімнат лабораторію.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємкості та етикетки на розфасовану "готову" продукцію.
На момент виявлення підпільного цеху там перебувало двоє осіб. Їх доставили до відділу поліції.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1. ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановлять коло зловмисників, причетних до організації підпільного бізнесу, шляхи походження контрафактної сировини та способи збуту "готової" продукції.
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