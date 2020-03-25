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В Одессе мать с дочерью чудом остались живы, выпав из окна

Мать и ее 7-летнюю дочь у жилого дома в Одессе обнаружил прохожий, который вызвал скорую

сегодня, 15:02
Автор:

• Елена Волкова

В Одессе мать с дочерью чудом остались живы, выпав из окна

В Одессе из окна жилого дома выпали мать и дочь. Об этом передает пресс-служба облуправления Национальной полиции.
О том, что с пятого этажа выпали два человека, копам и медикам сообщил случайный прохожий. К счастью, и мать, и ее 7-летняя дочь живы: с различными травмами и переломами их увезли в отделение политравмы. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства случившегося, и было ли происшествия случайностью.
Как ранее сообщали “Комментарии”, к хирургам российского города Нижнекамска на операционный стол попал весьма необычный пациент. Пятилетняя девочка какое-то время страдала от болей в животе. Затем у нее начались  приступы тошноты, а вскоре и рвота. В срочном порядке малышку отвезли к врачам, а те отправили ее на обследование. Врачи были шокированы, когда увидели на снимке огромное пятно, которое оказалось клоком волос. Ребенка тут же отправили в операционную.


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Источник: comments.ua
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