В Одессе мать с дочерью чудом остались живы, выпав из окна

В Одессе из окна жилого дома выпали мать и дочь. Об этом передает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

О том, что с пятого этажа выпали два человека, копам и медикам сообщил случайный прохожий. К счастью, и мать, и ее 7-летняя дочь живы: с различными травмами и переломами их увезли в отделение политравмы. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства случившегося, и было ли происшествия случайностью.

Как ранее сообщали “Комментарии”, к хирургам российского города Нижнекамска на операционный стол попал весьма необычный пациент. Пятилетняя девочка какое-то время страдала от болей в животе. Затем у нее начались приступы тошноты, а вскоре и рвота. В срочном порядке малышку отвезли к врачам, а те отправили ее на обследование. Врачи были шокированы, когда увидели на снимке огромное пятно, которое оказалось клоком волос. Ребенка тут же отправили в операционную.





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