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Врачи достали из желудка ребенка метровый клок волос

Ребенок, которому из желудка врачи извлекли клочек волос, жаловался на тошноту и боли в животе.

сегодня, 11:53
Автор:

• Виолетта Комаровская

Врачи достали из желудка ребенка метровый клок волос

В России врачи достали из желудка 5-летнего ребенка метровый клок волос. Об этом пишет местное издание Kazanfirst. 

К хирургам российского города Нижнекамска на операционный стол попал весьма необычный пациент. Пятилетняя девочка какое-то время страдала от болей в животе. Затем у нее начались  приступы тошноты, а вскоре и рвота. В срочном порядке малышку отвезли к врачам, а те отправили ее на обследование. Врачи были шокированы, когда увидели на снимке огромное пятно, которое оказалось клоком волос. Ребенка тут же отправили в операционную.

В результате, врачи извлекли из желудка девочки клок волос длинною в почти в метр. Также волосы нашли в двенадцатиперстной кишке и, частично, в тонком кишечнике. Когда операция успешно закончилась и ребенок был спасен, хирурги взвесили свою "находку".

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Оказалось, что в брюшной полости ребенка в общей сложности находилось около 300 грамм волос. 

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Сейчас кроха уже идет на поправку и совсем скоро ее выпишут домой. 

Врачи говорят, что подобное иногда случается. Волосы выводят из строя пищеварительную систему тех, кто сознательно или бессознательно жует собственные волосы. Особенно часто подобная патология встречается у детей. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Киеве убили пластического хирурга. 

Фото: KazanFirst


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Источник: https://kazanfirst.ru/posts/514234
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