Врачи достали из желудка ребенка метровый клок волос

В России врачи достали из желудка 5-летнего ребенка метровый клок волос. Об этом пишет местное издание Kazanfirst.

К хирургам российского города Нижнекамска на операционный стол попал весьма необычный пациент. Пятилетняя девочка какое-то время страдала от болей в животе. Затем у нее начались приступы тошноты, а вскоре и рвота. В срочном порядке малышку отвезли к врачам, а те отправили ее на обследование. Врачи были шокированы, когда увидели на снимке огромное пятно, которое оказалось клоком волос. Ребенка тут же отправили в операционную.

В результате, врачи извлекли из желудка девочки клок волос длинною в почти в метр. Также волосы нашли в двенадцатиперстной кишке и, частично, в тонком кишечнике. Когда операция успешно закончилась и ребенок был спасен, хирурги взвесили свою "находку".

Оказалось, что в брюшной полости ребенка в общей сложности находилось около 300 грамм волос.





Сейчас кроха уже идет на поправку и совсем скоро ее выпишут домой.

Врачи говорят, что подобное иногда случается. Волосы выводят из строя пищеварительную систему тех, кто сознательно или бессознательно жует собственные волосы. Особенно часто подобная патология встречается у детей.

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Фото: KazanFirst

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