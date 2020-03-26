У берегов Крыма упал российский истребитель

У берегов оккупированного Крыма потерпел крушение российский Су-27. Истребитель упал в море недалеко от Феодосии. Об этом сообщают российские информационные агенства со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Российский военный самолет разбился в полусотне километров от оккупированной Феодосии. Он рухнул прямиком в Черное море. Буквально сразу же там зафиксировали сигнал, который подал аварийный маяк. На помощь пилоту поспешили две единицы авиатехники: вертолет Ми-8, а также самолет Ан-26. Они должны были отыскать место, где упал истребитель. Однако, это оказалось нелегко. Погода поискам никак не способствовала. В помощь авиационной технике отправили еще и несколько кораблей, в частности, судно Черноморского флота. Также задействовали несколько гражданских кораблей, которые находились вблизи предполагаемого места аварии.

Известно, что после крушения летчику удалось катапультироваться. Но пока ни его, ни сам истребитель обнаружить не удалось. Поиски будут продолжать.

Российский военный истребитель Су-27 рухнул в море во время планового полета вечером, когда было уже темно. Что именно случилось - пока не ясно.

Самолеты Су-27 - это часть дежурных сил противовоздушной обороны России, которые базируются, в том числе, и в оккупированном Крыму. Они могут вести ближний или дальний воздушный бой и уничтожать, например, беспилотники противника.

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