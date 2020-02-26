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В Индии свадебный автобус упал в реку: более 20 погибших

Большинство пассажиров автобуса погибли на месте

сегодня, 11:20
Автор:

• Сергей Медведев

В Индии свадебный автобус упал в реку: более 20 погибших

Смертельное ДТП произошло в провинции Бунди, в индийском штате Раджастан. Пассажирский автобус, который перевозил гостей свадебной церемонии упал в реку Медж. Отмечается, что мост, по которому проезжал автобус не был оборудован ограждениями, а водитель, как предполагается, превысил скорость.

В результате падения с моста погибли как минимум 24 человека, пятерых пассажиров в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу.

Как сообщал портал "Комментарии", по меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале. Девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии. Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус. Масштабную аварию вызвал сильный снегопад.


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Источник: https://www.hindustantimes.com/
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