Шестая смерть и инфицированные COVID-19 медики: коронавирус в Украине набирает обороты

В Украине скончался пятый человек, у которого диагностировали коронавирус. В Минздраве говорят о том, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали накануне. Спустя сутки ее не стало.

Медики говорят, что в больнице остается супруг покойной, у которого также обнаружили COVID-19. Мужчина пребывает в состоянии средней тяжести.

Кроме того, мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о смерти 76-летней местной жительницы, которая также была инфицирована коронавирусом. Однако связан ли летальный случай с COVID-19, еще предстоит установить.

Тем временем в Тернопольской области, где также произошел летальный исход, за минувшие сутки коронавирусом заразились 4 медика. Всего же на данный момент известно о 145 случаях COVID-19 в Украине. Если причина смерти от вируса у жительницы Конотопа подтвердится, это будет шестой фатальный случай в нашей стране. В минувшие сутки диагноз "коронавирус" обнаружили у 32 человек.

Напомним, украинцам, которые сейчас остаются за границей, дали на возвращение домой два дня. После этого - 28 марта в субботу - Украина полностью закрывает небо, останавливает международные автобусные и ж/д перевозки.

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