Финал эвакуации и люксовый карантин в Швейцарии: новости, которые вы могли пропустить

Два дня на возвращение в Украину

Украинцам, которые сейчас остаются за границей, дали на возвращение домой два дня. После этого - 28 марта в субботу - Украина полностью закрывает небо, останавливает международные автобусные и ж/д перевозки. Спецрейсы совершаться больше не будут. Кто не успеет на них попасть, либо должны будут сидеть в других странах до окончания карантина, либо могут сами добираться пешком или на машине. Через границу таких людей пустят при наличии украинского гражданства. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, в разных странах мира еще остаются около 20 тысяч украинцев, которые на время карантина хотят вернуться домой. Около 80 тысяч уже это сделали.





Дело Хашогги

Еще 20 подозреваемых в Турции получили обвинения в причастию к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает генеральная прокуратура в Стамбуле. 18 обвиняют непосредственно в совершении убийства и пытках. 2 - в том, что они подстрекали к этому. Среди подозреваемых оказался, в частности, экс-советник саудовского принца Мохаммеда бин Салмана. Следователи считают, что именно Сауд аль-Кахтани спланировал убийство. Когда именно будут судить обвиняемых - пока неизвестно. Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года, когда зашел в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело так и не нашли. Хашогги был оппозиционным журналистом и критиковал, в частности, королевскую семью Саудовской Аравии.





Храм Гроба Господня ушел на карантин

В Иерусалиме закрыли на карантин величайшую христианскую святыню - Храм Гроба Господня. Из-за вспышки Covid-19 местные власти решили не рисковать здоровьем паломников. Израильская полиция встретилась с руководителями церквей и те согласились на время храм закрыть. Пока он не будет работать в течении недели. Затем этот срок могут продлить. Храм Гроба Господня, по легенде, построили в месте, где был погребен и воскрес Иисус Христос.





Карантин класса "Люкс"

Пережить вспышку коронавируса в пятизвездочном отеле предлагают в Швейцарии. Гости могут приобрести себе карантинный пакет. В него евходят и услуги врачей, и тест на коронавирус. Таким образом сеть отелей премиум-класса пытается удержаться на плаву в условиях туристического кризиса, пишет DailyMail. Медицинское обслуживание предлагают круглосуточно, оно обойдется в 4 тысячи фунтов стерлингов, а тест на коронавирус можно сделать, не выходя из собственного номера. Это будет стоить 400 фунтов. Руководитель отельной сети Александр Хюбнер говорит, что с началом пандемии спрос на услуги отеля резко упал. Вместе с тем, нашлись клиенты, которые ищут местечко, где могут пересидеть карантин в комфортных условиях.

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