В Новой Зеландии террорист сделал признание в убийстве 50 мусульман и покушении на жизнь 40 человек

29-летний австралиец Брентон Таррант, которого задержали по подозрению в теракте в мечетях Новой Зеландии, признал свою вину. Мужчина расстрелял 51 человека и покушался на убийство еще 40-ка, передает New Zealand Herald со ссылкой на местных правоохранителей.

Стрельба произошла 15 марта прошлого года в двух мечетях города Крайстчерч, где Таррант открыл из автомата стрельбу по людям. Причем теракт 17 минут транслировался в прямом эфире, а после - разошелся по Сети. На автомате австралиец написал имя украинца Павла Лапшина, которого обвинили в подготовке терактов в Великобритании.

Спустя год на внеочередном заседании Высокого суда в Крайстчерче мужчина наконец-то признал то, что один расстрелял 51 мусульманина и ранил еще 40 человек. Приговор Тарранту вынесут в ближайшее время.

Напомним, в США в штате Миссури по обвинению в терроризме арестовали 26-летнего Коди Пфистера, который облизывал продукты в супермаркете. Так называемый террорист делал это на глазах других со словами: “Да кто боится коронавируса!”

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