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В США в терроризме обвинили парня, который облизывал продукты в супермаркетах

В штате Миссури по обвинению в терроризме арестовали 26-летнего Коди Пфистера, который снимал на видео то, как он облизывает продукцию супермаркетов в период карантина

сегодня, 11:45
Автор:

• Елена Волкова

В США в терроризме обвинили парня, который облизывал продукты в супермаркетах

На днях в США в штате Миссури по обвинению в терроризме арестовали 26-летнего Коди Пфистера, который… облизывал продукты в супермаркете. Так называемый террорист делал это на глазах других со словами: “Да кто боится коронавируса!” Об этом сообщают местные СМИ.

Видео того, как он облизывает продукты питания, снял сам Коди и опубликовал его в Сети. Ролик стал вирусным, и сообщения в полицию стали поступать от испуганных граждан Ирландии, Великобритании и Нидерландов.

Вчера молодому человеку выдвинули обвинения в терроризме. Известно, что американец ранее был судим за хранение наркотиков, кражу огнестрельного оружия, грабеж и другие преступления.

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Источник: comments.ua
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