В США в терроризме обвинили парня, который облизывал продукты в супермаркетах

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На днях в США в штате Миссури по обвинению в терроризме арестовали 26-летнего Коди Пфистера, который… облизывал продукты в супермаркете. Так называемый террорист делал это на глазах других со словами: “Да кто боится коронавируса!” Об этом сообщают местные СМИ.
Видео того, как он облизывает продукты питания, снял сам Коди и опубликовал его в Сети. Ролик стал вирусным, и сообщения в полицию стали поступать от испуганных граждан Ирландии, Великобритании и Нидерландов.
Вчера молодому человеку выдвинули обвинения в терроризме. Известно, что американец ранее был судим за хранение наркотиков, кражу огнестрельного оружия, грабеж и другие преступления.
Ранее мы сообщали о том, что более 200 жителей Ирана погибли, пытаясь уберечь себя от коронавируса с помощью “профилактических мер” - употребления алкоголя. “Лечение” оказалось контрабандой низкого качества: в результате отравления погибли и пострадали даже дети.
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