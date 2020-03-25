В США в терроризме обвинили парня, который облизывал продукты в супермаркетах

На днях в США в штате Миссури по обвинению в терроризме арестовали 26-летнего Коди Пфистера, который… облизывал продукты в супермаркете. Так называемый террорист делал это на глазах других со словами: “Да кто боится коронавируса!” Об этом сообщают местные СМИ.

Видео того, как он облизывает продукты питания, снял сам Коди и опубликовал его в Сети. Ролик стал вирусным, и сообщения в полицию стали поступать от испуганных граждан Ирландии, Великобритании и Нидерландов.

Вчера молодому человеку выдвинули обвинения в терроризме. Известно, что американец ранее был судим за хранение наркотиков, кражу огнестрельного оружия, грабеж и другие преступления.

Ранее мы сообщали о том, что более 200 жителей Ирана погибли, пытаясь уберечь себя от коронавируса с помощью “профилактических мер” - употребления алкоголя. “Лечение” оказалось контрабандой низкого качества: в результате отравления погибли и пострадали даже дети.

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