Более 200 иранцев погибли от "профилактики" коронавируса

Более 200 жителей Ирана погибли, пытаясь уберечь себя от коронавируса с помощью “профилактических мер” - употребления алкоголя. Как сообщают местные СМИ, “лечение” оказалось контрабандой низкого качества: в результате отравления погибли и пострадали даже дети.

По информации правоохранителей Ирана, некоторые родители поили малышей некачественным алкоголем, чтобы те не заразились COVID-19. Так, один из таких детей сначала потерял зрение, после чего впал в кому. По состоянию на понедельник, 23 марта, в Иране заражены более 21 тысячи человек, а погибли 1685.

Как ранее сообщали “Комментарии”, ученые Британской ассоциации оториноларингологии сделали заявление о том, что внезапная потеря обоняния может быть еще одним симптомом коронавируса. Причем, указывать на Covid-19 он может, даже если нет других проявлений болезни, и человек болеет в скрытой форме.



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