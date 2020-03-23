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Главная Новости Мир Ближний Восток Более 200 иранцев погибли от "профилактики" коронавируса
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Более 200 иранцев погибли от "профилактики" коронавируса

В Иране более 200 человек, в том числе дети, пытались спастись от коронавируса с помощью контрабандного алкоголя

сегодня, 10:50 1229
Автор:

• Елена Волкова

Более 200 иранцев погибли от "профилактики" коронавируса

Более 200 жителей Ирана погибли, пытаясь уберечь себя от коронавируса с помощью “профилактических мер” - употребления алкоголя. Как сообщают местные СМИ, “лечение” оказалось контрабандой низкого качества: в результате отравления погибли и пострадали даже дети.
По информации правоохранителей Ирана, некоторые родители поили малышей некачественным алкоголем, чтобы те не заразились COVID-19. Так, один из таких детей сначала потерял зрение, после чего впал в кому. По состоянию на понедельник, 23 марта, в Иране заражены более 21 тысячи человек, а погибли 1685.
Как ранее сообщали “Комментарии”, ученые Британской ассоциации оториноларингологии сделали заявление о том, что внезапная потеря обоняния может быть еще одним симптомом коронавируса. Причем, указывать на Covid-19 он может, даже если нет других проявлений болезни, и человек болеет в скрытой форме.


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Источник: comments.ua
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