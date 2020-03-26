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В Венгрии горел автобус с украинцами: опубликовано видео

Украинцы едва не сгорели в автобусе в Венгрии, возвращаясь домой с заработок

сегодня, 18:40
Автор:

• Таисия Ерохина

В Венгрии горел автобус с украинцами: опубликовано видео

В Венгрии сгорел дотла автобус, в котором ехали граждане Украины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Видео инцидента опубликовало в Facebook сообщество "Тиса Буштино". На нем видно, как густой дым валит из загоревшегося транспорта, а пассажиры в масках и с сумками вышли на улицу.


По информации венгерских СМИ, автобус с чешскими номерами перевозил из Чехии в Чоп 44 украинца, среди которых большинство – жители Закарпатья. Местная полиция занялась выяснением обстоятельств произошедшего.

Как сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пожар в автобусе произошел сегодня утром на автодороге М-3 (15 км от Будапешта). Украинцы возвращались домой, поскольку работа завода, где трудились заробитчане, была приостановлена. Добавим, что работодатель, организовавший переезд, отправил другой автобус, чтобы украинцы все таки смогли добраться до венгерско-украинской границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве произошел пожар на химическом заводе. Стали известны подробности.


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2905687-v-vengrii-zagorelsa-avtobus-s-ukraincami.html
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