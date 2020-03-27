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Медики в тупике: умершая от коронавируса школьница во Франции не входила ни в одну группу риска

16-летняя Жюли А., которая стала первой несовершеннолетней жертвой COVID-19 во Франции, скончалась спустя несколько часов после госпитализации

сегодня, 16:35
Автор:

• Елена Волкова

Медики в тупике: умершая от коронавируса школьница во Франции не входила ни в одну группу риска

Во Франции от коронавируса скончалась 16-летняя школьница, которая не входила ни в одну из групп риска COVID-19. Об этом сообщает RFI.
По данным парижских медиков, у Жюли А., которая стала первой несовершеннолетней жертвой COVID-19 во Франции, на прошлой неделе появился небольшой кашель. Родители лечили симптом с помощью сиропов и ингаляций, однако девочке спустя пару дней стало тяжело дышать. Жюли госпитализировали: в больнице ей сделали несколько экспресс-тестов на коронавирус, которые показали его отсутствие в крови. Однако вскоре был готов лабораторный анализ, который демонстрировал обратное. К вечеру состояние Жюли ухудшилось. Несмотря на то, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, юная француженка умерла через несколько часов. Медики говорят, что проблем со здоровьем у погибшей не было.
Напомним, ученые Имперского колледжа в Лондоне сделали смелый прогноз насчет летальных случаев, вызванных COVID-19. Если правительство стран, где сейчас распространяется коронавирус не предпримет необходимые меры, от осложнений пневмонии может умереть 40 миллионов человек.


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Источник: comments.ua
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