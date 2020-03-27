Ученые сделали прогноз, сколько людей погибнет в 2020 году от коронавируса

Ученые Имперского колледжа в Лондоне сделали смелый прогноз насчет летальных случаев, вызванных COVID-19. Если правительство стран, где сейчас распространяется коронавирус не предпримет необходимые меры, от осложнений пневмонии может умереть 40 миллионов человек. Об этом сообщает Reuters.

Ученые говорят о том, что только в этом году COVID-19 могут быть инфицированы 7 миллиардов человек, из которых не переживут заболевание 40 миллионов. Однако эксперты уверены, что такого сценария можно избежать: если придерживаться карантина, количество летальных исходов уменьшится, как минимум, вдвое. В исследовании говорится о том, что тяжелее всего будет обстоять ситуация в экономически неразвитых странах с отстающим уровнем медицины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вчера от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался актер сериала “Клан Сопрано” Марк Блум. Киноманам Марк был также известен по фильмам “Крокодил Данди”, “Свидание вслепую”, сериалам "Элементарно", "Ты" и многим другим. Актеру было 69 лет.

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