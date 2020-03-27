От коронавируса скончалась звезда "Клана Сопрано"

Вчера от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался актер сериала “Клан Сопрано” Марк Блум. Киноманам Марк был также известен по фильмам “Крокодил Данди”, “Свидание вслепую”, сериалам "Элементарно", "Ты" и многим другим. Актеру было 69 лет. О том, что он заразился коронавирусом, рассказала супруга умершего.

В театральной компании Нью-Йорка Playwrights Horizons, где работал Марк Блум, не могут поверить в смерть коллеги.

"Спасибо тебе, Марк, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе", - пишут в соцсетях сотрудники компании.

Как ранее сообщали “Комментарии”, похоронить 68-летнего пенсионера, умершего от коронавируса Covid-19 на Тернопольщине, оказалось не так то просто. Родным пришлось все делать самим и по собственному усмотрению, так как службы отказались это делать. Как обращаться с телом, семье никто не рассказал.

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