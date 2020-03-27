Тело тащили в пакете по земле: как на Тернопольщине хоронили умершего от коронавируса

Похоронить 68-летнего пенсионера, умершего от коронавируса Covid-19 на Тернопольщине, оказалось не так то просто. Родным пришлось все делать самим и по собственному усмотрению. Как обращаться с телом семье никто не рассказал, призналась дочь умершего мужчины Ольга Тутова.

Родным пришлось пережить немало ужасов, говорит женщина. Проблемы начались еще в морге. Тело мужчины врачи инфекционной больницы запаковали в черный пакет, оставили его в коридоре и на этом помощь закончилась. Никто не рассказал, как правильно транспортировать и хоронить умершего. Муж Ольги Тутовой попытался поднять тело самостоятельно, но это оказалось невозможно. Тело было слишком тяжелым и его попросту пришлось тянуть по земле в пакете.

"Мой муж делал это своими руками. Черный пакет потом просто оборвался в его руках и это было что-то страшное. Никто не помог даже в гроб положить", - утверждает Ольга.

Но это было лишь начало. Попытки затянуть гроб в машину были безуспешны. Зная, кто именно лежит в гробу и от чего он умер, люди просто шарахались и отказывались помочь. Лишь после звонка главврачу на помощь из больницы отправили медика в защитном костюме.

В родное село Ковалевку дочь везла тело отца собственной машиной. Затем ее продезинфицировали сами, как смогли.

Копать могилу на местном кладбище односельчане отказались. Это пришлось делать зятю, сельскому голове и руководителям райгосадминистрации лично.

Умершего от коронавируса мужчину не отпевали и похоронили без священника.

Стоит отметить, что ранее руководитель Тернопольской ОДА Владимир Труш пообещал, что хоронить умерших от коронавируса в регионе будут местные власти.

"Комментарии" также рассказывали, возможно ли заразиться коронавирусом от умерших.

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