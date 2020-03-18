Что делать с трупами: возможно ли заразиться коронавирусом от умерших

Возможно ли заразиться коронавирусом от умерших - все точки над і расставили представители Всемирной организации здравоохранения. Сами по себе трупы не опасны - утверждает представитель ВООЗ Кристиан Линдмайер.

Заразиться коронавирусом от человека, которого этот же вирус и убил, невозможно. Тела для окружающих уже не несут, абсолютно, никакой угрозы, сказал Линдмайер во время брифинга в Женеве. Однако, советует все же не утраивать пышных похорон и держаться от подобных мероприятий подальше.

В данном случае бояться нужно не мертвых, а живых. Чем большим будет скопление людей в одном месте, тем выше будет риск подцепить коронавирус. Тем более, среди родственников и близких умершего теоретически могут оказаться носители инфекции. А главным путем распространения Covid-19 все еще остается воздушно-капельный.

ВООЗ призывает родственников умерших от коронавируса организовывать скромные погребальные церемонии только для самых близких. А лучше всего проводить их вообще без людей.

Напомним, в мире по состоянию на 18 марта от коронавируса умерли почти восемь тысяч человек. В Украине жертв болезни пока только двое. Официально диагноз Covid-19 поставили 14-м пациентам.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Таиланде изобрели сверхбыстрый тест для диагностики коронавируса.

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