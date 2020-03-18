В Таиланде создали сверхбыстрый тест на коронавирус

В Таиланде ученые разработали сверхбыстрый тест на коронавирус Covid-19. Наличие инфекции в организме он может определить за 30 минут. Об этом сообщает издание MHTai.

Экспресс-тест изобрели ученые тайского Института науки и технологий VISTEC. Однако, ни в больницах Таиланда, ни в больницах любой другой страны в ближайшее время он не появится. Для начала тест-система должна пройти клинические испытания, а они начнутся только в апреле.

Ежедневно для испытаний планируют производить около 4 тысяч быстрых тестов. Каждый из них обойдется примерно в 475 бата, это около 15 долларов.

В то же время, профильные ведомства тайского королевства призывают жителей не покупать сомнительные тест-системы на черном рынке и, тем более, в интернете. Ни одна из них не получила сертификата качества. В лучшем случае, она просто не покажет достоверного результата. В худшем - может навредить здоровью. Например, если человек сам себя продиагностирует и не обратиться к врачу вовремя.

По состоянию на утро среды 18 марта в Таиланде зафиксировали 177 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Напомним, в Украине официально диагноз "коронавирус Covid-19" подтвердили у 14 человек. Две женщины погибли.





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