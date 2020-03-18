Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.03.2020

BTC/USD

5257.13

ETH/USD

113.81

LTC/USD

33.73

НБУ 18.03.2020

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Таиланде создали сверхбыстрый тест на коронавирус
НОВОСТИ Все новости

В Таиланде создали сверхбыстрый тест на коронавирус

В Таиланде в день будут производить по 4 тысячи сверхбыстрых тестов на коронавирус.

сегодня, 08:57
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Таиланде создали сверхбыстрый тест на коронавирус

В Таиланде ученые разработали сверхбыстрый тест на коронавирус Covid-19. Наличие инфекции в организме он может определить за 30 минут. Об этом сообщает издание MHTai.

Экспресс-тест изобрели ученые тайского Института науки и технологий VISTEC. Однако, ни в больницах Таиланда, ни в больницах любой другой страны в ближайшее время он не появится. Для начала тест-система должна пройти клинические испытания, а они начнутся только в апреле.

Ежедневно для испытаний планируют производить около 4 тысяч быстрых тестов. Каждый из них обойдется примерно в 475 бата, это около 15 долларов. 

В то же время, профильные ведомства тайского королевства призывают жителей не покупать сомнительные тест-системы на черном рынке и, тем более, в интернете. Ни одна из них не получила сертификата качества. В лучшем случае, она просто не покажет достоверного результата. В худшем - может навредить здоровью. Например, если человек сам себя продиагностирует и не обратиться к врачу вовремя. 

По состоянию на утро среды 18 марта в Таиланде зафиксировали 177 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Напомним, в Украине официально диагноз "коронавирус Covid-19" подтвердили у 14 человек. Две женщины погибли



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/mthai/status/1240151751078092800
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...