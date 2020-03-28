Плюсы карантина: в Украине зафиксировали снижение уровня преступности

Действие в Украине карантина из-за коронавируса сопровождается некоторыми сложностями для населения, однако есть и положительные последствия таких ограничений. Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, уровень преступности в период карантина снизился на 30%.

Правда, наряду с этим показателем правоохранители зафиксировали одну негативную тенденцию - повышенную активность мошенников. Как рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, полиция пытается блокировать мошенников. Например, преступники рассылали смс-сообщения о том, что будто какая-то фирма должна приходить в квартиры и дезинфицировать помещения. Поэтому правоохранители отслеживали сообщения и присылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники.

В МВД отмечают, что сейчас наибольшим преступлением является нарушение режима карантина. По словам Авакова, пока что Украине не следует вводить комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.

Напомним, польские копы попросили преступников не совершать мерзкие действия на время карантина до дальнейшего уведомления.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, какие предприятия могут работать во время карантина в Украине.

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