Польские копы попросили преступников не совершать мерзкие действия до дальнейшего уведомления

Вслед за американскими коллегами в Польше полицейские обратились к преступникам и попросили о сотрудничестве. Согласно сообщению на странице польских правоохранителей в Facebook, они просят незаконопослушных граждан прекратить свою деятельность на время пандемии.

Копы пишут о том, что из-за COVID-19 и паники перед ними предстали новые задачи, поэтому они просят преступников прекратить все “преступные/постыдные/мерзкие действия до дальнейшего уведомления”.

"Мы проинформируем вас в отдельном сообщении, когда вы сможете вернуться к повседневной преступной деятельности, продолжив привычную игру в "полицейского-преступника", - пишут поляки, в стране которых подтвердили 246 случаев коронавируса.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!