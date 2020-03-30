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В мэрии Запорожья СБУ проводит обыски

Обыски проходят в кабинете и квартире заместителя мэра Запорожья Сергея Мешка

сегодня, 11:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

В мэрии Запорожья СБУ проводит обыски

Утром 30 марта сотрудники СБУ проводят обыски в кабинетах и по месту жительства заместителя мэра Запорожья Сергея Мешка и начальника управления земельных ресурсов Юлии Сколибог. Об этом передает издание "Украинская правда", ссылаясь на  депутата Запорожского горсовета Виталия Рябцева и представителя СБУ Елену Гитлянскую.

"Обыски идут. Они только начались, поэтому детали позже. Речь идет о махинациях с коммунальной землей, и там возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление полномочиями)", - указано в сообщении.

По словам Рябцева, речь идет о коррупционной схеме, которая произошла больше года назад. Около 60 очень больших участков земли в Запорожье были переданы арендаторам по заниженной стоимости. Убытки государству составили около 70 миллионов гривен.

Депутат добавил, что перед тем, как документы шли на сессию горсовета, одна из фирм проводила оценку этой земли и сильно занижала ее стоимость.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о сокращениях в затратах бюджета, которые планирует сегодня провести Верховная Рада в связи с пандемией коронавируса, которая затронула практически все отрасли экономики в Украине. 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/30/7245688/
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