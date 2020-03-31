В Киеве загорелась больница. Пациентов пришлось срочно эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС столицы на своей странице в Facebook.

Возгорание произошло поздно вечером. Пожарных вызвали врачи больницы, которые увидели огонь на первом этаже четырехэтажного здания. Людей пришлось срочно с помещения эвакуировать. Из здания вывели, в частности, 13 пациентов. Никто из них не пострадал. Всех перевели временно в соседний корпус, где они находились до полной стабилизации ситуации.

Вскоре выяснилось, что загорелось помещение, где расположена электрощитовая. Что именно произошло будут разбираться эксперты.

Пожар тушили 25 спасателей. Довольно быстро им удалось его локализовать. Благодаря этому, огонь не успел переброситься на другие помещения. А уже менее чем за час его удалось потушить полностью. Вскоре после этого в больнице полностью восстановили и подачу электроэнергии, после чего больница смогла вернуться к обычному режиму работы. Пациентам, которые были эвакуированы на время тушения пожара, разрешили вернуться в свои палаты.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве горел химический завод.

Фото: Facebook/ГУ ДСНС у м.Києві

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