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Пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Кировоградской области: погибла 19-летняя девушка

Полицейский под «градусом» устроил смертельное ДТП в Кировоградской области

сегодня, 14:38
Автор:

• Таисия Ерохина

Пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Кировоградской области: погибла 19-летняя девушка

На Кировоградщине полицейский в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, погибла пассажирка авто. Об этом информирует Государственное бюро расследований на официальном сайте.

Так, 31 марта 24-летний работник одного из отделений Долинского отдела полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области, будучи под "градусом", сел за руль Ford и врезался в дерево. В результате столкновения 19-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте аварии. Водителя госпитализировали в больницу.

Начато досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет или без такового.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что пьяные полицейские в Николаеве хотели помочиться возле чужого авто. В это время владелец авто находился на балконе собственной квартиры и сделал полицейским замечание. На что копы начали нецензурно ругаться, а потом устроили стрельбу.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-obstavini-dtp-u-yakomu-zaginula-19-richna-divchina
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