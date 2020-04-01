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Из отеля "Козацкий" сбежали больше полсотни человек, которые находились в обсервации

По факту побега составлено уже 50 протоколов и каждому из нарушителей обсервации грозит штраф по 17 тысяч гривен

сегодня, 14:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Из отеля "Козацкий" сбежали больше полсотни человек, которые находились в обсервации

Несколько десятков человек, который прибыли из-за границы и были помещены в двухнедельную обсервацию в номера киевского отеля "Козацкий", совершили побег. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на  замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Министр отметил, что количество сбежавших еще не установлено до единицы, но  подтвердил, что уже составлено более 50 протоколов в отношении тех, кто сбежал из отеля. Геращенко подчеркнул, что нарушителям грозит 17 000 гривен штрафа.

Геращенко также подчеркнул, что  на сегодня правоохранители не могут силой удерживать людей, которым необходимо пройти обсервацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что добровольно прибывшие на родину из Вьетнама украинцы, устроили настоящий бунт в аэропорту "Ботрисполь" и отказались подвергаться обсервации, которая необходима в качестве превентивной меры в период вспышки коронавируса COVID-19.

"Прорвали оборону, прорвали с*ка, куча обороны. Еб*чая Украина", - радостно декламирует турист, который вел стрим происходящего, что вызвало настоящий шквал критики и призывов к уголовной ответственности в соцсетях.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/observatsii-kievskom-otele-kozatskiy-sbezhali-1585741196.html
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