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В Одесской области в багажнике “евробляхи” нашли похищенного человека

В Подольском районе Одесской области полицейские остановили “Форд” на еврономерах, в багажнике которого был связанный человек

сегодня, 09:10
Автор:

• Елена Волкова

В Одесской области в багажнике “евробляхи” нашли похищенного человека

В Одесской области похитили человека. Как сообщает сайт “Думская” со ссылкой на источники в правоохранительных органах, во вторник в Подольском районе полицейские остановили “Форд” на еврономерах, в багажнике которого был связанный человек.
По информации СМИ, похищенным оказался 24-летний парень, которого силой затолкали в авто и связали якобы из-за долга в 4500 долларов. В салоне “евробляхи” находилось пятеро мужчин, которых задержали на месте. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении похитителей и по каким статьям будет открыто уголовное производство.
Ранее “Комментарии” сообщали о том, что в Чикаго сотрудники ФБР раскрыли резонансное похищение младенца, которое произошло 55 лет назад. В 1964 году в одной из больниц произошло преступление: под видом медсестры в палату к только что родившей женщине вошла неизвестная, которая унесла младенца с собой. На поиски новорожденного Пола тогда бросили все силы, но нашли не того малыша.


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Источник: comments.ua
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