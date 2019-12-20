Резонансное похищение младенца: в США нашли человека, которого украли полвека назад

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В Чикаго сотрудники ФБР раскрыли резонансное похищение младенца, которое произошло 55 лет назад. Об этом сообщает местный телеканал WGN-TV.
Согласно расследованию, в 1964 году в одной из больниц произошло преступление: под видом медсестры в палату к только что родившей Доре Фрончак вошла неизвестная, которая унесла младенца с собой. На поиски новорожденного Пола тогда бросили все силы, но найти ребенка, якобы сына американки, удалось спустя два года. Генетической экспертизы в то время еще не было, и мать по форме ушей с радостью узнала в малыше своего Пола. Семья Фрончак усыновила ребенка и дала счастливое детство, однако сам Пол говорит, что не был похож на родителей. Семь лет назад они сдали ДНК-тест, который показал, что Пол не является похищенным в роддоме младенцем.
Как передают журналисты телеканала, у Пола Фрончака тогда появилась цель – отыскать биологического сына своих родителей. Вместе с правоохранителями американцу удалось найти похищенного человека, которым оказался 55-летний житель Мичигана. Мужчина был шокирован историей и попросил не раскрывать его личность. Сейчас он борется с онкологическим заболеванием, и пока неизвестно, встретится ли с биологической матерью.
Как сообщали "Комментарии", в Киевской области, в
поселке Коцюбинское, женщина похитила ребенка и скрылась в неизвестном
направлении. Чтобы найти младенца, ввели план-перехват. Женщина,
которая подозревается в похищении ребенка, познакомилась с родителями малыша в
мессенджере, где пообещала малоимущей семье оказать помощь. Мама доверчиво
оставила младенца и зашла на почту, а когда вышла, той уже и след
простыл. На встречу женщина, которой на вид около 25 лет, приехала на
автомобиле Daewoo Lanos серебристого
цвета. К счастью, спустя пару дней малыша нашли живым и невредимым.
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