Резонансное похищение младенца: в США нашли человека, которого украли полвека назад

В Чикаго сотрудники ФБР раскрыли резонансное похищение младенца, которое произошло 55 лет назад. Об этом сообщает местный телеканал WGN-TV.

Согласно расследованию, в 1964 году в одной из больниц произошло преступление: под видом медсестры в палату к только что родившей Доре Фрончак вошла неизвестная, которая унесла младенца с собой. На поиски новорожденного Пола тогда бросили все силы, но найти ребенка, якобы сына американки, удалось спустя два года. Генетической экспертизы в то время еще не было, и мать по форме ушей с радостью узнала в малыше своего Пола. Семья Фрончак усыновила ребенка и дала счастливое детство, однако сам Пол говорит, что не был похож на родителей. Семь лет назад они сдали ДНК-тест, который показал, что Пол не является похищенным в роддоме младенцем.

Как передают журналисты телеканала, у Пола Фрончака тогда появилась цель – отыскать биологического сына своих родителей. Вместе с правоохранителями американцу удалось найти похищенного человека, которым оказался 55-летний житель Мичигана. Мужчина был шокирован историей и попросил не раскрывать его личность. Сейчас он борется с онкологическим заболеванием, и пока неизвестно, встретится ли с биологической матерью.

Как сообщали "Комментарии", в Киевской области, в поселке Коцюбинское, женщина похитила ребенка и скрылась в неизвестном направлении. Чтобы найти младенца, ввели план-перехват. Женщина, которая подозревается в похищении ребенка, познакомилась с родителями малыша в мессенджере, где пообещала малоимущей семье оказать помощь. Мама доверчиво оставила младенца и зашла на почту, а когда вышла, той уже и след простыл. На встречу женщина, которой на вид около 25 лет, приехала на автомобиле Daewoo Lanos серебристого цвета. К счастью, спустя пару дней малыша нашли живым и невредимым.

