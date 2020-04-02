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Медики и дети: в МОЗ рассказали, кто заражается коронавирусом в Украине

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кто инфицирован COVID-19 на данный момент

сегодня, 12:10 818
Автор:

• Елена Волкова

Медики и дети: в МОЗ рассказали, кто заражается коронавирусом в Украине

На сегодняшнем брифинге на тему коронавируса в Украине главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кто инфицирован  COVID-19 на данный момент. Среди 804 украинцев, диагноз которых официально подтвержден на сегодняшний день, коронавирус обнаружили у 26 медиков и 20 детей.

По словам Ляшко, из 804 случаев в больнице сейчас пребывает 398 человек. Остальные же лечатся дома. К аппарату искусственной вентиляции легких в данный момент подключен один человек с подтвержденным диагнозом. 

Что же касается 20 умерших, они старше 50-ти и имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, онкологию, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Ляшко призвал всех  людей, особенно тех , кто в группе риска, оставаться в самоизоляции и не шутить с карантином.

Как ранее сообщали “Комментарии”, известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно пить для профилактики коронавируса на карантине. На ряду с компотами и чаем педиатр ставит… кока-колу.


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Источник: https://comments.ua/
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