Медики и дети: в МОЗ рассказали, кто заражается коронавирусом в Украине

На сегодняшнем брифинге на тему коронавируса в Украине главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кто инфицирован COVID-19 на данный момент. Среди 804 украинцев, диагноз которых официально подтвержден на сегодняшний день, коронавирус обнаружили у 26 медиков и 20 детей.

По словам Ляшко, из 804 случаев в больнице сейчас пребывает 398 человек. Остальные же лечатся дома. К аппарату искусственной вентиляции легких в данный момент подключен один человек с подтвержденным диагнозом.

Что же касается 20 умерших, они старше 50-ти и имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, онкологию, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Ляшко призвал всех людей, особенно тех , кто в группе риска, оставаться в самоизоляции и не шутить с карантином.

Как ранее сообщали “Комментарии”, известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно пить для профилактики коронавируса на карантине. На ряду с компотами и чаем педиатр ставит… кока-колу.

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