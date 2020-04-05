Пожар в Чернобыльской зоне: новые подробности

В Чернобыльской зоне продолжается тушение крупного пожара. О подробностях работ по ликвидации возгорания сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, с воздуха на очаги пожаров сбросили воду уже 17 раз. Участвуют в ликвидации бедствия 124 спасателя и 28 единиц техники. Отмечается, что спасатели также тушат очаг пожара возле с. Раговка Котовского лесничества на площади около 5 га. Тушение пожара осложнено повышенным радиационным фоном, уточнили в ведомстве.





Напомним, что ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, что 4 апреля в 13:22 в ГСЧС сообщили о пожаре в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а именно вблизи с. Владимировка Котовского лесничества. Огонь охватил верховой лесной покров на площади 20 га.

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