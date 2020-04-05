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Пожар в Чернобыльской зоне: новые подробности

Спасатели совершают десятки сбросов воды с воздуха на очаги возгорания

5 апреля 2020, 17:31 2163
Автор:

• Сергей Медведев

Пожар в Чернобыльской зоне: новые подробности

В Чернобыльской зоне продолжается тушение крупного пожара. О подробностях работ по ликвидации возгорания сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, с воздуха на очаги пожаров сбросили воду уже 17 раз. Участвуют в ликвидации бедствия  124 спасателя и 28 единиц техники. Отмечается, что спасатели также тушат очаг пожара возле с. Раговка Котовского лесничества  на площади около 5 га. Тушение пожара осложнено повышенным радиационным фоном, уточнили в ведомстве.


Напомним, что ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, что 4 апреля в 13:22 в ГСЧС сообщили о пожаре в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а именно вблизи с. Владимировка Котовского лесничества. Огонь охватил верховой лесной покров на площади 20 га.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/106889.html
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