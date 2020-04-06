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Пожар в Чернобыле: спасатели сообщили об уровне радиации в Киеве

В Чернобыле спасатели продолжают тушить лесной пожар сразу в двух местах. Их коллеги в Киеве выяснили, как это повлияло на уровень радиации.

6 апреля 2020, 09:21 1779
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пожар в Чернобыле: спасатели сообщили об уровне радиации в Киеве

Уровень радиации в Киеве после пожара в Чернобыле составляет 0,014 мР/час, что не превышает норму (0,05 мР/час). Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. При этом тушение пожара в зоне отчуждения продолжается.

Не удается пока ликвидировать очаги возгорания на двух участках чернобыльского леса - около Владимировки и Раговки. Пожарные уже сбросили с помощью авиации более чем 170 тонн воды. Это информация по состоянию на утро понедельника, 6 апреля. 

Самая сложная ситуация сейчас между селами Владимировкой и Октябрьским. Там огонь полыхает на площади 20 гектаров. Погасить его пытаются более сотни спасателей, задействовали три десятка единиц техники. 

Еще один очаг возгорания обнаружили около села Раговки. Там горит около 5-ти гектаров леса. Распространение огня накануне вечером удалось остановить. Теперь лишь осталось его полностью ликвидировать. 


Тем временем, жители Киева все еще жалуются на запах гари в воздухе. Однако, как говорится в сообщении ГСЧС, особых причин для переживаний нет. Показатели уровня радиации в столице в норме. Хотя воздух, действительно, более загрязнен чем обычно. Из-за особых погодных условий воздушные массы не могут перемешиваться и грязный воздух из нижних слоев не поднимается вверх. Уже после обеда ситуация должна измениться. 

Напомним, что о лесном пожаре в Чернобыльской зоне стало известно около 13:00 в субботу, 4 апреля. 


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/106889.html
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