В России трагически погиб эпатажный украинский видеоблогер

В Подмосковье произошла авария с участием грузовика и легковушки, в которой погиб известный украинский видеоблогер и уроженец Днепра Павел Петель. Мужчина был известен своими провокационными образами: в своем блоге в YouTube в образе “светской львицы” он рассказывал о модных трендах. Также Павел засветился в телешоу “Давай поженимся” и шокировал выходами в свет в весьма необычных образах.



Как сообщают российские СМИ со ссылкой на ГАИ РФ, 4 апреля на Симферопольском шоссе украинец остановил попутку Mercedes, водитель которой превысил скорость. Разогнавшись до 200 км/ч влетел в фуру он врезался в припаркованный на АЗС грузовик. Смерть водителя и Павла Петеля, который сидел на переднем сидении, наступила мгновенно: в результате аварии Mercedes буквально остался без крыши и части салона. Помимо блогера, в авто находились еще два пассажира, которых увезла скорая.



О ДТП с украинцем стало известно только сегодня. Последнее, что написал Павел Петель на своей странице в Instagram, что он возвращается домой. Мужчина написал, что покинул дом 15 лет назад и очень скучает по родным.



Напомним, на прошлой неделе Верховный суд поставил точку в деле о смертельном ДТП в центре Харькова, когда столкнулись два внедорожника, один из которых влетел в толпу и убил 6 человек. Служители Фемиды оставили приговор предыдущей инстанции в силе: по 10 лет тюрьмы для обоих виновников аварии - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Суд проходил в онлайн-режиме в связи с карантином.



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