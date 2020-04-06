В Николаеве возле офисного центра нашли с простреленной головой известного бизнесмена

Сегодня средь бела дня во дворе офисного центра "Техноконтракт" в Николаеве произошло покушение на убийство местного бизнесмена Михаила Титова. Мужчину, известного в городе по прозвищу “Мультик”, обнаружили в луже крови прохожие, сообщает издание Новости N.

По информации правоохранителей, на месте обнаружили гильзы калибра 9 мм. И хоть выстрелов было несколько, пуля в Титова попала одна: мужчина был ранен в шею, и пуля прошла навылет через челюсть. Скорая увезла бизнесмена в состоянии геморрагического шока. Его экстренно прооперировали, и сейчас его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Сообщается, что Титов потерял более двух литров крови.



Сейчас на место происшествия съехались главные правоохранители региона. В области объявили план “Перехват” с целью найти стрелявшего.

Как ранее сообщали “Комментарии”, Николаев остается единственным регионом, где не подтвердили заболевание коронавирусом. По состоянию на 9:00 понедельника, в нашей стране лабораторно подтвердили еще 68 случаев COVID-19. Таким образом, инфицированы 1319 наших сограждан. По информации министерства, 38 человек скончались от осложнений, которые вызвал коронавирус. Однако 28 человек победили COVID-19: после повторных исследований в их крови вирус не обнаружили. Антирейтинг заболеваемости возглавляют Киев, Черновицкая область, а также Тернопольский и Ивано-Франковский регионы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!