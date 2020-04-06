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В Николаеве возле офисного центра нашли с простреленной головой известного бизнесмена

Михаила Титова, известного в Николаеве по прозвищу “Мультик”, обнаружили в луже крови прохожие

6 апреля 2020, 16:00 524
Автор:

• Елена Волкова

В Николаеве возле офисного центра нашли с простреленной головой известного бизнесмена

Сегодня средь бела дня во дворе офисного центра "Техноконтракт" в Николаеве произошло покушение на убийство местного бизнесмена Михаила Титова. Мужчину, известного в городе по прозвищу “Мультик”, обнаружили в луже крови прохожие, сообщает издание Новости N.
По информации правоохранителей, на месте обнаружили гильзы калибра 9 мм. И хоть выстрелов было несколько, пуля в Титова попала одна: мужчина был ранен в шею, и пуля прошла навылет через челюсть. Скорая увезла бизнесмена в состоянии геморрагического шока. Его экстренно прооперировали, и сейчас его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Сообщается, что Титов потерял более двух литров крови.

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Сейчас на место происшествия съехались главные правоохранители региона. В области объявили план “Перехват” с целью найти стрелявшего.
Как ранее сообщали “Комментарии”, Николаев остается единственным регионом, где не подтвердили заболевание коронавирусом. По состоянию на 9:00 понедельника, в нашей стране лабораторно подтвердили еще 68 случаев  COVID-19. Таким образом, инфицированы 1319 наших сограждан. По информации министерства, 38 человек скончались от осложнений, которые вызвал коронавирус. Однако 28 человек победили  COVID-19: после повторных исследований в их крови вирус не обнаружили. Антирейтинг заболеваемости возглавляют Киев, Черновицкая область, а также Тернопольский и Ивано-Франковский регионы.


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Источник: https://novosti-n.org/news/read/188405.html#3
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