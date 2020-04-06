Статистика коронавируса 6 апреля: COVID-19 набирает обороты в областях Украины

Коронавирус в Украине набирает обороты. По состоянию на 6 апреля, как сообщают в МОЗ, в нашей стране лабораторно подтвердили еще 68 случаев COVID-19. Таким образом, на утро понедельника инфицированы 1319 наших сограждан.

По информации министерства, 38 человек скончались от осложнений, которые вызвал коронавирус. Однако 28 человек победили COVID-19: после повторных исследований в их крови вирус не обнаружили. Антирейтинг заболеваемости возглавляют Киев, Черновицкая область, а также Тернопольский и Ивано-Франковский регионы. По состоянию на 6 апреля, ситуация в областях обстоит таким образом:

- Киев - 234 случая (4 летальных);

- Черновицкая обл. - 220 случаев (5 летальных);

- Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных);

- Ивано-Франковская область - 116 случаев (7 летальных);

- Киевская обл. - 91 случай (5 летальных);

- Винницкая обл. - 75 случаев;

- Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный);

- Сумская обл. - 51 случаев (2 летальных);

- Запорожская обл. - 41 случай;

- Кировоградская обл. - 41 случай (1 летальный);

- Ровенская обл. - 39 случаев (5 летальных);

- Закарпатская обл. - 35 случаев;

- Львовская обл. - 27 случаев;

- Одесская обл. - 27 случаев;

- Волынская обл. - 24 случая (2 летальных);

- Днепропетровская обл. - 14 случаев;

- Житомирская обл. - 11случаев (2 летальных);

- Полтавская обл. - 11 случаев;

- Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный);

- Хмельницкая обл. - 10 случаев;

- Донецкая обл. - 9 случаев (1 летальный);

- Черниговская обл. - 7 случаев;

- Луганская обл. - 3 случая;

- Харьковская обл. - 1 случай.

По-прежнему единственным регионом, который не охватил коронавирус, остается Николаевщина.

Как ранее сообщали “Комментарии”, президент США Дональд Трамп дал оптимистичные прогнозы относительно вспышки коронавируса в США. Он считает, что ситуация стабилизируется уже в течении ближайших двух недель. Сейчас Соединенные Штаты самый пораженный коронавирусом регион в мире. Здесь зафиксировали почти 338 тысяч случаев инфицирования. Больше всего таких в штате Нью-Йорк. Там, в частности, Covid-19 унес жизни около четырех тысяч человек. Вместе с тем, Дональд Трамп считает, что летальных случаев могло быть гораздо больше, если бы США не мобилизовались и не бросили силы на борьбу с коронавирусной инфекцией.



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