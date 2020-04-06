Свет в конце тоннеля: Трамп рассказал, когда может закончиться вспышка коронавируса

Президент США Дональд Трамп дал оптимистичные прогнозы относительно вспышки коронавируса в США. Он считает, что ситуация стабилизируется уже в течении ближайших двух недель. Об этом Трамп заявил во время традиционного брифинга в Белом доме.

"Мы уже видим в конце тоннеля свет. Так что в скором будущем, надеюсь, мы сможем гордиться проделанной работой", - сказал Трамп.

Сейчас Соединенные Штаты самый пораженный коронавирусом регион в мире. Здесь зафиксировали почти 338 тысяч случаев инфицирования. Больше всего таких в штате Нью-Йорк. Там, в частности, Covid-19 унес жизни около четырех тысяч человек. Вместе с тем, Дональд Трамп считает, что летальных случаев могло быть гораздо больше, если бы США не мобилизовались и не бросили силы на борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Мы не можем быть счастливыми, глядя на то, сколько людей гибнет. Но мы сможем гордиться тем, что мы сделали, чтобы смертей было как можно меньше", - добавил президент.

Поддержал Дональда Трампа в его оптимизме и вице-президент США Майк Пенс. При этом руководители страны предупреждают, что Штатам, прежде чем вспышка коронавируса пойдет на спад, придется пережить очень сложный период, когда количество летальных исходов будет максимально большим.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон оказался в больнице из-за коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!