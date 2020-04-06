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Коронавирус одного премьера уложил на больничную койку, другого заставил надеть врачебный халат: новости, которые вы могли пропустить

В больнице оказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который лечился от коронавируса дома.

6 апреля 2020, 07:53 1048
Автор:

• Виолетта Комаровская

Коронавирус одного премьера уложил на больничную койку, другого заставил надеть врачебный халат: новости, которые вы могли пропустить

Борис Джонсон оказался в больнице

Британского премьера Бориса Джонсона, который две недели назад заразился коронавирусом COVID-19, отправили в больницу. Все это время болезнь протекала в легкой форме и Джонсон оставался дома. При этом продолжал дистанционно выполнять обязанности главы правительства. Теперь же его госпитализировали, чтобы провести полное обследование и сделать необходимые анализы, пишет Associated Press. В одном из своих последних видеообращений премьер сказал, что чувствует себя уже намного лучше, но его все еще беспокоит лихорадка. 


Премьер-министр - врач

В больнице из-за коронавируса оказался еще один премьер-министр - ирландский. Правда, он туда попал не в качестве пациента. Лео Варадкар будет работать врачом и помогать спасать больных от COVID-19. Опыт в медицине у него есть. Прежде чем уйти в политику, Варадкар успел 7 лет поработать врачом. Теперь он перерегистрировал свою лицензию и будет, помимо выполнения обязанностей премьер-министра, один день в неделю помогать ирландским врачам лечить больных коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.  По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Ирландии коронавирусом инфицировались почти 5 тысяч человек. 158 из них - умерли. 25 пациентов с больниц уже выписали. 


Месса без публики

Впервые мессу в Вербное воскресенье Папа Римский провел без публики. Массовые собрания, в том числе и в храмах, на время карантина в Ватикане запрещены. Поэтому службу понтифик правил в почти пустом Соборе Святого Петра. В помещении присутствовало около 15-ти человек, включительно с главой католической церкви. Обычно на Вербное воскресенье тут собираются десятки тысяч верующих и туристов с Италии и всего мира. В этот раз на службу пригласили нескольких прелатов, монахинь и прихожан. При этом приказали всем соблюдать дистанцию и находится в храме на безопасном расстоянии друг от друга. Папа Римский Франциск во время мессы попросил человечество быть в эти непростые времена более открытыми и не использовать карантин для собственной выгоды. Накануне Вербное воскресенье отметили католики по всему миру. 


Коронавирус в нью-йоркском зоопарке

Впервые коронавирус обнаружили у тигрицы. COVID-19 диагностировали у жительницы зоопарка в Нью-Йорке. Об этом сообщили представители Общества по охране дикой природы. Когда у малайской тигрицы Надии появились характерные симптомы, ей решили сделать тест на коронавирус и он оказался положительным. Ветеринары предполагают, что подцепить болезнь она могла от работника, который ухаживал за дикими кошками. Кроме Надии, симптомы коронавируса появились также еще у одной тигрицы, нескольких африканских львов и двух амурских тигров. Угрозы для жизни животных нет, уверяют специалисты. Этот зоопарк, как и все остальные в США, для посетителей на время карантина закрыт. 


Читайте также, каким будет понедельник, 6 марта. 




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