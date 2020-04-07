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Покушение на криминального авторитета по кличке “Мультик”: в полиции Николаева рассказали подробности

В полиции не исключают, что в Титова могли стрелять из мести или в связи с перераспределением криминальных сфер влияния в Николаеве

сегодня, 10:25
Автор:

• Елена Волкова

Покушение на криминального авторитета по кличке “Мультик”: в полиции Николаева рассказали подробности

Правоохранители расследуют вчерашнее покушение на убийство на бизнесмена Михаила Титова, которого называют николаевским криминальным авторитетом по кличке “Мультик”. О версиях заказного преступления рассказал начальник Главного следственного управления Николаева Максим Цуцкиридзе, передает “Цензор.НЕТ”.
В полиции не исключают, что в “Мультика” могли стрелять из мести или в связи с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Кроме того, говорит Цуцкиридзе, Титова могли “заказать” из-за бизнеса,  невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений. Пока в полиции отрабатывают все эти версии, ни одна из которых не является основной. За покушение на умышленное убийство виновным грозит до 15 лет тюрьмы.
Тем временем сам Титов, который потерял около двух литров крови, находится в тяжелом состоянии.
Напомним, вчера средь бела дня во дворе офисного центра "Техноконтракт" в Николаеве произошло покушение на убийство местного бизнесмена Михаила Титова. Мужчину обнаружили в луже крови прохожие. Выстрелов было несколько, но пуля в Титова попала одна: мужчина был ранен в шею, и пуля прошла навылет через челюсть.


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Источник: comments.ua
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