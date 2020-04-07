Автобус с эвакуированными украинцами попал в аварию под Будапештом: двое в тяжелом состоянии

Автобус с украинцами попал в аварию в недалеко от столицы Венгрии - Будапешта. Об этом написал у себя на Facebook заместитель руководителя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

Автобус перевозил украинцев, которые на время пандемии коронавируса пожелали вернуться домой в Украину. Эвакуационный рейс направлялся в сторону украинской границы. Уже в обед пассажиры должны были быть на пункте пропуска "Тиса", это Закарпатская область. Однако, случилось непредвиденное. На 75-м километре венгерской трассы М3 автобус попал в аварию. Что именно произошло в областной государственной администрации не сообщают. Подробности еще выясняют у венгерской стороны.

Пока точно известно лишь о количестве пострадавших. Всего в салоне автобуса находилось 8 человек. Всем им понадобилась медицинская помощью Врачи скорой всех госпитализировали. Состояние здоровья шести украинцев опасений не вызывают. А вот еще двое сейчас находятся в тяжелом состоянии, уточнил Игорь Шинкарюк.

Сейчас с пострадавшими работают украинские дипломаты и предоставляют им необходимую дипломатическую помощь.

С сегодняшнего дня, напомним, украинцы смогут попасть домой из-за границы через 19 пунктов пропуска. Один из них - это "Тиса" на Закарпатье.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина закрыла пешие пункты пропуска с Белорусью.

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