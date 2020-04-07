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Главная Новости Общество происшествия Автобус с эвакуированными украинцами попал в аварию под Будапештом: двое в тяжелом состоянии
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Автобус с эвакуированными украинцами попал в аварию под Будапештом: двое в тяжелом состоянии

В аварию около Будапешта попал автобус, который эвакуировал украинцев домой.

сегодня, 11:21 1296
Автор:

• Виолетта Комаровская

Автобус с эвакуированными украинцами попал в аварию под Будапештом: двое в тяжелом состоянии

Автобус с украинцами попал в аварию в недалеко от столицы Венгрии - Будапешта. Об этом написал у себя на Facebook заместитель руководителя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк. 

Автобус перевозил украинцев, которые на время пандемии коронавируса пожелали вернуться домой в Украину. Эвакуационный рейс направлялся в сторону украинской границы. Уже в обед пассажиры должны были быть на пункте пропуска "Тиса", это Закарпатская область. Однако, случилось непредвиденное. На 75-м километре венгерской трассы М3 автобус попал в аварию. Что именно произошло в областной государственной администрации не сообщают. Подробности еще выясняют у венгерской стороны. 

Пока точно известно лишь о количестве пострадавших. Всего в салоне автобуса находилось 8 человек. Всем им понадобилась медицинская помощью Врачи скорой всех госпитализировали. Состояние здоровья шести украинцев опасений не вызывают. А вот еще двое сейчас находятся в тяжелом состоянии, уточнил Игорь Шинкарюк. 

Сейчас с пострадавшими работают украинские дипломаты и предоставляют им необходимую дипломатическую помощь.

С сегодняшнего дня, напомним, украинцы смогут попасть домой из-за границы через 19 пунктов пропуска. Один из них - это "Тиса" на Закарпатье. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина закрыла пешие пункты пропуска с Белорусью. 


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1067797130284711&id=100011633012945
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