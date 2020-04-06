Пешком из Беларуси в Украину нельзя: 7 апреля закрывают границы

По официальной информации украинской стороны, 7 апреля с 00:00 по киевскому времени прекращается пропуск граждан в Украину, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев осуществляться только авиа- или железнодорожным транспортом. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Госпогранкомитет Республики Беларусь.

Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно.

Граждане Украины смогут вернуться домой только автотранспортом через определенные пункты пропуска: "Доманово" (с белорусской стороны "Мокраны"), "Выступовичи" ( "Новая Рудня"), "Славутич" ( "Комарин"), "Новые Яриловичи" ( "Новая Гута ")," Сеньковка "(" Веселовка ").

"Вместе с тем в белорусских пунктах пропуска ограничений выезда граждан Украины нет. Беларусь готова помочь жителям соседнего государства в их возвращении домой", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении в отношении введения карантинных мер в Украине, а также их перманентном ужесточении. Отметим, что штрафы за нарушения правил карантина составляют от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. Если же вы нарушаете санитарные правила и нормы относительно предотвращения инфекционных заболеваний, это может обернуться и уголовной ответственностью.

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