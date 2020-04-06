Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7225.32

ETH/USD

163.79

LTC/USD

44.13

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека Пешком из Беларуси в Украину нельзя: 7 апреля закрывают границы
НОВОСТИ Все новости

Пешком из Беларуси в Украину нельзя: 7 апреля закрывают границы

С завтрашнего дня в Украине вступают новые правила пересечения пограничных пропусков с Беларусью в связи с карантином

6 апреля 2020, 14:16
Автор:

• Екатерина Белоброва

Пешком из Беларуси в Украину нельзя: 7 апреля закрывают границы

По официальной информации украинской стороны, 7 апреля с 00:00 по киевскому времени прекращается пропуск граждан в Украину, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев осуществляться только авиа- или железнодорожным транспортом. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Госпогранкомитет Республики Беларусь.

Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно.

Граждане Украины смогут вернуться домой только автотранспортом через определенные пункты пропуска: "Доманово" (с белорусской стороны "Мокраны"), "Выступовичи" ( "Новая Рудня"), "Славутич" ( "Комарин"), "Новые Яриловичи" ( "Новая Гута ")," Сеньковка "(" Веселовка ").

"Вместе с тем в белорусских пунктах пропуска ограничений выезда граждан Украины нет. Беларусь готова помочь жителям соседнего государства в их возвращении домой", - отмечается в сообщении ведомства. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении в отношении введения карантинных мер в Украине, а также их перманентном ужесточении.  Отметим, что штрафы за нарушения правил карантина составляют от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. Если же вы нарушаете санитарные правила и нормы относительно предотвращения инфекционных заболеваний, это может обернуться и уголовной ответственностью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/652616.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...