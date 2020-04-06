Ужесточение карантина: необходимость или нарушение прав украинцев

С сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине вступают в силу ужесточенные карантинные меры, которые правительство продолжает уточнять-расширять. За их невыполнение предусмотрены серьезные штрафы.

Напомним, что среди новых мер противодействия распространению эпидемии коронавируса:

– ношение защитной маски фактически повсюду после выхода из дома,

– обязательное наличие при себе документов, удостоверяющих личность,

– передвигаться по улице можно только вдвоем (исключение - сопровождение детей независимо от их количества),

– люди старше 60 лет должны сидеть дома, так как относятся к группе повышенного риска, а потом требуют самоизоляции (если о них некому позаботиться, то разрешено посещать аптеки, магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции),

– запрещено посещать в парки/скверы, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, лесопарковые и прибрежные зоны (при этом выгул домашних животных разрешен, но только одним человеком),

– детям до 14 лет находится на улице можно только в сопровождении родителей или опекунов.

Штрафы за нарушения правил карантина составляют от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. Если же вы нарушаете санитарные правила и нормы относительно предотвращения инфекционных заболеваний, это может обернуться и уголовной ответственностью.

"Граждане ждут поддержки, а не штрафов"

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, при попытке анализировать логику авторов карантинных ограничений, закрадывается подозрение, что логика эта – нечеловеческая.

"Вот почему с собакой в парке гулять два раз в день можно, а с ребенком – нельзя ни разу? А с ребенком и собакой одновременно – можно или нет? Но самая нечеловеческая бестолковость – это именно штрафы! – подчеркивает аналитик. – Потому что вирус коснется не всех, а вот финансовые трудности – всех поголовно".

Вообще-то, отмечает Кочетков, граждане Украины ждут от власти мер по поддержке малоимущих, а не наоборот.

"Ведь понятно, что по нашей традиции штрафовать будут безответных пенсионеров, которые и так еле выживают, – говорит эксперт. – А вот мажоров, плюющих на всякие карантины, трогать не рискнут. Успокаивает одно – что рядовые полицейские куда логичнее и человечнее, чем разработчики запретительных мер и штрафных санкций. И они, надеюсь, проявят гуманизм и понимание к людям, для которых прогулки на свежем воздухе остались чуть ли не последней радостью в жизни".

"Конституция гарантирует свободу личности"

Международный инвестор, финансист, координатор программы привлечения инвестиций Украинского института будущего (УИБ) Сергей Носенко подчеркивает, что всегда защищает экономическую свободу и считает возврат к принципам чистого капитализма единственным спасением для Украины. Однако выходит так, отмечает эксперт, что защищать только экономическую свободу недостаточно – у нас в стране всё плохо и с базовыми свободами и правами граждан.

В качестве одного из примеров нарушений этих самых прав и свобод Сергей Носенко приводит решение Киевской горгосадминистрации закупать камеры для распознавания лиц и измерения температуры. Ранее стало известно, что КГГА в рамках борьбы с распространением коронавируса закупила 400 видеокамер марки Hikvision так называемого "термального скрининга". Данные с камер будут поступать, в том числе, к представителям полиции, "Муниципальной стражи", Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сумма договора – почти 65 млн грн (с НДС).

"Хочу напомнить начальникам всех мастей, а также желающим заработать на пандемии, что у нас еще есть Конституция, гарантирующая базовые свободы личности! Согласно которым без вашего согласия вас не могут записывать, фотографировать и так далее, – подчеркивает эксперт. – Отличие развитого общества (такого, как в США) от недоразвитого (такого, как наше) в том, что как только власти в карантинных потугах начинают приближаться к "красным линиям" (типа – всех закрыть, никуда не выпускать, изолировать целые города), их в развитом обществе тут же бьют по рукам. Вирус вирусом, но если в штатах попытаются лишить базовых прав, в том числе на передвижение – будет суд, который поддержит Конституцию".

У нас же получается, что все законы, включая Конституцию – это только бумажки, резюмирует Носенко.

"Власть – в руках бюрократов, которые творят, что хотят своими распоряжениями и приказами. Нельзя заниматься спортом, нельзя гулять в парке, нельзя собираться по трое... Это, извините, бред, и в чистом виде сталинизм, – подчеркивает эксперт. – Но ещё самый главный вопрос, который меня настораживает: почему люди молчат и проглатывают это всё?"

"Обвал ужесточений вызывает обвал недоумений"

Директор Киевской академии политических перспектив, политический эксперт Михаил Железняк считает, что украинцы почувствуют два серьезных этапа ужесточения карантинных мер.

"Первый – это непривычно неработающий транспорт. Второй этап – это уже непосредственно комендантский час, если его решат ввести, – говорит политэксперт. – Любого другого промежуточного этапа украинец не замечает и не понимает, зачем тот вводится… Жители Украины сейчас достают последние деньги из "кубышек". Причем у многих этих запасов просто нет. И в этой ситуации драконовские штрафы за "карантинные нарушения" выглядят абсурдно. Как попытка забрать последнее".

По мнению Михаила Железняка, власть вводит ужесточения "семимильными шагами", чтобы потом заявлять: мы предупреждали, мы ужесточали, мы старались предотвратить худшее… И, при более-менее положительном результате, попытаться, к примеру, после 9 мая запустить украинскую экономику.

"Вот только обвал ужесточений вызывает и обвал недоумений, – подчеркивает эксперт. – Простой пример. Едет патрульная полиция. И видит, как спортсмен совершает "ужасное нарушение", занимаясь на спортплощадке. Чтобы ему что-то предъявить, нужны понятые, видео-фиксация, объяснения нарушителя. Как это всё планируется в реале? И что, полиция будет бегать за такими "нарушителями", перестав ловить воров, грабителей, насильников и так далее? Второй момент – в большинстве аптек как не было, так и нет защитных масок. И стандартная "отмазка" будет - а где эти маски купить? Если власть ужесточает требования, то должна дать инструменты к их выполнению. Не отделываться стандартной рекомендацией в стиле: оставайтесь дома, а, к примеру, устроить ту же бесплатную раздачу масок в определенных местах… Ну и, понятное дело, что многие вопросы с теми же штрафами будут решаться "на местах", что равно коррупции".

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, как отличаются размеры штрафов в Украине и других странах.

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