Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7334.21

ETH/USD

171.76

LTC/USD

46.37

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия На Луганщине оккупанты затопили две шахты
НОВОСТИ Все новости

На Луганщине оккупанты затопили две шахты

На оккупированной территории Луганской области оккупанты затопили шахты, что несет экологический урон

сегодня, 11:40
Автор:

• Таисия Ерохина

На Луганщине оккупанты затопили две шахты

В Луганской области на временно оккупированной территории боевики ликвидировали две шахты – предприятия затоплены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Так, оказались затопленными шахты "Новопавловская" и "Миусинская". Как рассказал Лисянский, данные предприятия находятся в г. Хрустальный (ранее г. Красный луч) и до 2014 года относились к ГП "Донбассантрацит".

"Шахты были дотационные, но зарплата выплачивалась, предприятия работали, - написал Лисянский. - Это колоссальный урон, как экологический, так и социально-экономический, чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба от имени государства требует от Российской Федерации обеспечить немедленное прекращение огня в зоне конфликта на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных гуманитарных организаций.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pavllis/posts/2828919727195308
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...