На Луганщине оккупанты затопили две шахты

В Луганской области на временно оккупированной территории боевики ликвидировали две шахты – предприятия затоплены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Так, оказались затопленными шахты "Новопавловская" и "Миусинская". Как рассказал Лисянский, данные предприятия находятся в г. Хрустальный (ранее г. Красный луч) и до 2014 года относились к ГП "Донбассантрацит".

"Шахты были дотационные, но зарплата выплачивалась, предприятия работали, - написал Лисянский. - Это колоссальный урон, как экологический, так и социально-экономический, чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба от имени государства требует от Российской Федерации обеспечить немедленное прекращение огня в зоне конфликта на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных гуманитарных организаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!