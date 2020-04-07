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В Офисе генпрокурора боятся роста преступности на фоне карантина и безработицы

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова не отрицает, что силовики обеспокоены, но пугающей динамики пока еще нет

сегодня, 17:27
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Офисе генпрокурора боятся роста преступности на фоне карантина и безработицы

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предусматривает вероятность того, что на фоне жесткого карантина в Украине, когда население фактически осталось без источников дохода и тратит на жизнь сбережения, рост преступности в стране может повыситься. Об этом она рассказала в интервью изданию "Украинская правда".

"Конечно, мы боимся всплеска преступности, но пока его не видно. Мы понимаем, что у людей исчерпывается ресурс для того, чтобы сидеть дома. У нас есть координационный штаб, который всю эту информацию собирает", - отмечает генеральный прокурор.

При этом Ирина Венедиктова отметила, что регуляторной деятельностью занимается не ведомство под ее руководством, а Национальная полиция. В свою очередь, в Офисе генпрокурора отмечается положительная тенденция по части заражения сотрудников. 

"У нас довольно хорошая динамика. На прошлой неделе с различными диагнозами у нас 60 работников Офиса были в больницах, на этой неделе - один", - заключает глава Офиса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экономические эксперты уже сейчас ищут пути решения проблемы безработицы, которые комплексно возникнут из-за введения жесткого карантина в стране.

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило отмечает, что в отношении социальной защиты работников приостановленных предприятий определенные решения уже приняты. Среди них:
– выплата пособия по безработице с первого дня обращения,
– упрощение процедуры такого обращения,
– дотирование предприятий, вынужденных остановить работу, для выплат пособий работникам.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/7/7246769/
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