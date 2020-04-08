Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.04.2020

BTC/USD

7297.34

ETH/USD

169.57

LTC/USD

46.11

НБУ 08.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Не исключают поджог: под Львовом горит огромная мусорная свалка
НОВОСТИ Все новости

Не исключают поджог: под Львовом горит огромная мусорная свалка

Пламенем охвачено два с половиной гектара мусорной свалки. Все вокруг затянуло дымом.

сегодня, 09:21
Автор:

• Виолетта Комаровская

Не исключают поджог: под Львовом горит огромная мусорная свалка

Огромная мусорная свалка загорелась в Яворивском районе недалеко от Львова. Пожар мог вспыхнуть вследствие поджога, считают в Яворовской районной администрации. 

Подожгли, вероятнее всего, не сам полигон. Пожар на свалке - это уже следствие. Очевидно, кто-то пытался сжечь сухую траву вокруг мусорки, но стихия вышла из под контроля, написал в Facebook заместитель руководителя Львовского ОГА Юрий Холод. 

Черный дым с полигона, который в 63-х километрах от Львова, начал валить накануне вечером. Рядом расположено несколько сел. Местные и вызвали спасателей.

Потушить огонь изначально пытались 70 пожарных и 12 единиц техники. На помощь прибыли служащие воинской части, которая расположена неподалеку. Пожар охватил на тот момент более двух гектаров территории, усыпанной горами мусора. 

"Ситуация контролируемая, но будет гореть, по словам спасателей, минимум до обеда. Вот такой, к сожалению, итог праздника Благовещения", - написал Холод. 

Новояворивский полигон действует с начала двухтысячных. Сюда свозят бытовые отходы со всех городов и поселков Яворивского района.  

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что лес в Чернобыле могли поджечь ради забавы. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/people/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4/100005735700090
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...