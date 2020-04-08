Не исключают поджог: под Львовом горит огромная мусорная свалка

Огромная мусорная свалка загорелась в Яворивском районе недалеко от Львова. Пожар мог вспыхнуть вследствие поджога, считают в Яворовской районной администрации.

Подожгли, вероятнее всего, не сам полигон. Пожар на свалке - это уже следствие. Очевидно, кто-то пытался сжечь сухую траву вокруг мусорки, но стихия вышла из под контроля, написал в Facebook заместитель руководителя Львовского ОГА Юрий Холод.

Черный дым с полигона, который в 63-х километрах от Львова, начал валить накануне вечером. Рядом расположено несколько сел. Местные и вызвали спасателей.

Потушить огонь изначально пытались 70 пожарных и 12 единиц техники. На помощь прибыли служащие воинской части, которая расположена неподалеку. Пожар охватил на тот момент более двух гектаров территории, усыпанной горами мусора.

"Ситуация контролируемая, но будет гореть, по словам спасателей, минимум до обеда. Вот такой, к сожалению, итог праздника Благовещения", - написал Холод.

Новояворивский полигон действует с начала двухтысячных. Сюда свозят бытовые отходы со всех городов и поселков Яворивского района.

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