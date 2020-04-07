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Пожар в Чернобыле: полицейские нашли поджигателя

Пожар в Чернобыле житель близлежащего села устроил ради забавы.

сегодня, 09:48 1044
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пожар в Чернобыле: полицейские нашли поджигателя

Спасателям не удается погасить пожар в Чернобыле. В зоне отчуждения все еще горит 10 гектаров леса. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. В то же время полицейским удалось найти поджигателя. 

В чернобыльском лесу все еще тлеет травяная подстилка. При чем сразу в двух местах, сообщили спасатели. Около 6 гектаров горит около села Владимировка и еще 4 гектара недалеко от Рудни Осошней. Пожарные утверждают, что полностью контролируют ситуацию и угрозы распространения огня дальше нет. Пожар локализован. Его пытаются потушить более сотни человек. С вертолетов с сбрасывают воду. За последние сутки сбросили 38 тонн.  

Рассказали спасатели и о радиационном фоне в Киеве и области. Он со вчера не изменился и находится в пределах нормы. 


Тем временем полицейские нашли потенциального поджигателя. Подозреваемый - это житель одного из соседних сел. Траву в чернобыльском лесу он поджег 4 апреля ради забавы да еще и в нескольких местах сразу. Когда ветер начал разносить огонь далее, мужчина испугался последствий и с места преступления сбежал. Теперь ему грозит до 5-ти лет лишения свободы. Его судьбу решит суд. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Чернобыльской зоне задержали сталкеров, которые пришли туда на самоизоляцию. 


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/
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