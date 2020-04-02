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Вирус страшнее радиации: украинцы спасались от коронавируса в Чернобыльской зоне

Украинцев, которые, спасаясь от коронавируса, пожелали самоизолироваться в Чернобыле, задержали пограничники.

сегодня, 14:52
Автор:

• Виолетта Комаровская

Вирус страшнее радиации: украинцы спасались от коронавируса в Чернобыльской зоне

Пограничники задержали двух украинцев, которые решили спасаться от коронавируса довольно экстремальным способом. На самоизоляцию они ушли в Чернобыльскую зону. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. 

На двух мужчин, которые направлялись вглубь зоны отчуждения, натолкнулись вечером правоохранители и пограничники, которые патрулировали территорию. Оказалось, что это жители Киевской области. Ни один из них не имел официального разрешения на нахождение в Чернобыльской зоне, туда оба проникли нелегально. Более того, документов удостоверяющих личность они также с собой не взяли.

Позже мужчины объяснили, что хотели в Чернобыле погулять и отдохнуть. Ко всему пожелали там самоизолироваться. Видимо, коронавирус пугает их гораздо больше, чем радиация. На территорию зоны отчуждения они проникли пешком, а через ограждение просто перелезли. 

Однако, отдохнуть у мужчин не получилось. К тому же попытка столь необычной изоляции может обернуться для них немаленьким штрафом. Виновны они или нет будет решать суд. 

Напомним, что для посетителей Чернобыльскую зону закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. Туда не пускают ни туристические группы, ни отдельных посетителей. Попасть на территорию может только обслуживающий персонал ЧАЭС.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. 

Фото: Державна прикордонна служба України


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Prikordonniki-zatrimali-u-CHornobilskiy-zoni-vidchuzhennya-dvoh-ekstremaliv-/
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