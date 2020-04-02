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В Киеве первая смерть от коронавируса

От коронавируса в Киеве умер пенсионер.

сегодня, 12:47
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Киеве первая смерть от коронавируса

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом во время ежедневного видеообращения заявил мэр столицы Виталий Кличко. Covid-19 унес жизнь пенсионера, которому было 70 лет. 

Не смотря на то, что Киев является самым пораженным инфекцией городом в Украине, летальных случаев тут до сегодня не фиксировали. 

Вместе с тем, больных коронавирусом в столице снова стало больше. Диагноз подтвердился еще у 29 пациентов. Среди них 19 мужчин (22-70 лет) и 10 женщин (36-62 года). Из вновь заболевших в больницу забрали 18 человек. Остальные лечиться будут дома. 

Общее количество инфицированных Covid-19 с начала вспышки в Киеве - 161. 

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Тем временем, в Украине общее количество инфицированных по состоянию на утро четверга, 2 апреля, составило 804. 20 пациентов скончались от коронавируса. 

Ранее "Комментарии" писали о том, кто инфицируется коронавирусом в Украине чаще всего. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4MsTdvt9jXA&feature=emb_title
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