В Киеве первая смерть от коронавируса

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом во время ежедневного видеообращения заявил мэр столицы Виталий Кличко. Covid-19 унес жизнь пенсионера, которому было 70 лет.

Не смотря на то, что Киев является самым пораженным инфекцией городом в Украине, летальных случаев тут до сегодня не фиксировали.

Вместе с тем, больных коронавирусом в столице снова стало больше. Диагноз подтвердился еще у 29 пациентов. Среди них 19 мужчин (22-70 лет) и 10 женщин (36-62 года). Из вновь заболевших в больницу забрали 18 человек. Остальные лечиться будут дома.

Общее количество инфицированных Covid-19 с начала вспышки в Киеве - 161.

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Тем временем, в Украине общее количество инфицированных по состоянию на утро четверга, 2 апреля, составило 804. 20 пациентов скончались от коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали о том, кто инфицируется коронавирусом в Украине чаще всего.

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