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В России взорвался жилой дом: погибших и пострадавших достают из-под завалов

Взрыв произошел в Нижнегородской области, спасти удалось ребенка и пятерых взрослых

сегодня, 10:04 1485
Автор:

• Елена Волкова

В России взорвался жилой дом: погибших и пострадавших достают из-под завалов

В РФ в ночь на 8 апреля прогремел очередной взрыв в жилом доме. Как сообщают российские СМИ, в этот раз трагедия произошла в селе Филинское в Нижнегородской области. Спасатели и медики сообщают о погибших и пострадавших.
На данный момент известно, что ЧП случилась в жилой двухэтажке: по предварительным данным, взорвался газовый баллон. В результате, дом, где проживало 12 человек, полностью разрушен. Спасти удалось одного ребенка и пятерых взрослых, остальных же ищут под завалами. Спасатели рапортуют, что на данный момент они достали двух человек, один из которых был мертв. Продолжается поиск остальных.

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Ранее “Комментарии” сообщали о том, что 4 апреля в Орехово-Зуево Московской области из-за взрыва газовой колонки обрушился подъезд пятиэтажки с третьего по пятый этаж. В результате оказались повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены. По словам очевидцев, взрыв был очень громким, во многих квартирах сильно дрожали окна.


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Источник: comments.ua
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