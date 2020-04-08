В России взорвался жилой дом: погибших и пострадавших достают из-под завалов

В РФ в ночь на 8 апреля прогремел очередной взрыв в жилом доме. Как сообщают российские СМИ, в этот раз трагедия произошла в селе Филинское в Нижнегородской области. Спасатели и медики сообщают о погибших и пострадавших.

На данный момент известно, что ЧП случилась в жилой двухэтажке: по предварительным данным, взорвался газовый баллон. В результате, дом, где проживало 12 человек, полностью разрушен. Спасти удалось одного ребенка и пятерых взрослых, остальных же ищут под завалами. Спасатели рапортуют, что на данный момент они достали двух человек, один из которых был мертв. Продолжается поиск остальных.



Ранее “Комментарии” сообщали о том, что 4 апреля в Орехово-Зуево Московской области из-за взрыва газовой колонки обрушился подъезд пятиэтажки с третьего по пятый этаж. В результате оказались повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены. По словам очевидцев, взрыв был очень громким, во многих квартирах сильно дрожали окна.



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