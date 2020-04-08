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В Чернобыле вспыхнул новый пожар

Еще один пожар в Чернобыльской зоне разгорелся около села Грезля.

сегодня, 11:00
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Чернобыле вспыхнул новый пожар

В Чернобыле, где с выходных горит лес, вспыхнул новый пожар. В этот раз загорелось около села Грезля, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Полыхает сухая трава и кустарники. 

Первый пожар в зоне отчуждения возник еще 4 апреля. Тогда загорелось одновременно в двух местах. Общая территория возгорания составила 20 гектаров. Позже правоохранители выяснили, что лес поджег ради забавы житель одного из близлежащих сел. 27-летний житель Раговки хотел посмотреть, как горит трава и мусор, но ветер очень быстро перебросил огонь на кустарники и деревья. 

По состоянию утро понедельника один из очагов возгорания удалось ликвидировать, сообщили в ГСЧС. Второй - еще тушат. Кое-где между селами Полесское, Владимировкой и Тарасами тлеет трава и лесная подстилка.

И уже ближе к вечеру во вторник разгорелся еще один пожар около села Грезли. Там также наблюдают несколько отдельных очагов. Как и раньше, потушить огонь пытаются с земли и с неба. Накануне с вертолета сбросили на Чернобыльский лес 81 тонну воды.  

Радиационный фон в Киеве и Киевской области сейчас в пределах нормы, уверяют в ГСЧС. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что на Львовщине горит огромная мусорная свалка. 


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/106889.html
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