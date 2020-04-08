В период карантина в Украине стало на 35% меньше преступлений

Количество разбоев, краж и грабежей в Украине с момента введения карантина в нашей стране уменьшилось почти на 35%. Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции Украины.



Отмечается, что в период с 11 марта по 4 апреля 2019 года в нашей стране было совершено 25 988 краж, в то же время за аналогичный период нынешнего года количество таких преступлений было на уровне 16 926 – за год количество краж уменьшилось на 34,9%. В то же время количество грабежей уменьшилось на 33,4% – с 815 грабежей в 2019 году до 543 в нынешнем году. Разбоев этой весной стало на 34,9% меньше – с 149 разбоев в прошлом году до 97 разбоев в 2020 году.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня сотрудники Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины разоблачили противозаконную деятельность секретаря одного из министерств и предъявили обвинения в шпионаже. По данным следствия, госсекретарь скопировал и переслал по электронной почте неустановленным лицам тайный документ, касающийся комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!