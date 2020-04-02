Шпионаж в Минобороны: Офис генпрокурора заподозрил госсекретаря ведомства в тяжком преступлении

Сегодня сотрудники Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины разоблачили противозаконную деятельность секретаря одного из министерств и предъявили обвинения в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, не указывая названия фигурирующего министерства, но по инсайдерским данным, речь идет о Министерстве обороны.

Так, по данным следствия, госсекретарь скопировал и переслал по электронной почте неустановленным лицам тайный документ, касающийся комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

"Во время обыска в рабочем кабинете и по месту жительства государственного служащего изъято мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружены служебные документы, которые хранились на них с нарушением установленного порядка, поскольку содержали грифы ограничения доступа", - отмечается в сообщении.

На данный момент ведутся следственные действия, а суд в процессуальном порядке изберет подозреваемому в шпионаже меру пресечения.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал несколькими часами ранее о том, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила себе нового заместителя.





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