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Масштабный пожар в Киеве: горит склад лакокрасочных материалов

В Дарницком районе Киева загорелся склад лакокрасочных материалов

8 апреля 2020, 16:42 938
Автор:

• Елена Волкова

Масштабный пожар в Киеве: горит склад лакокрасочных материалов

В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, расположенный в Дарницком районе. Об этом сообщает ГСЧС.

Известно, что возгорание произошло в 14:50 по ул. Бориспольская, 9. Загорелись дрова, однако огонь быстро распространился на расположенное рядом одноэтажное здание склада, охватив 500 квадратных метров. Спустя 45 минут площадь возгорания уже составила 2000 “квадратов”, к тушению которых привлекли 65 пожарных и 16 единиц спецтехники. Пожар продолжается. По предварительным данным, ни погибших, ни пострадавших нет.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в РФ в ночь на 8 апреля прогремел очередной взрыв в жилом доме. Как сообщают российские СМИ, в этот раз трагедия произошла в селе Филинское в Нижнегородской области. Спасатели и медики сообщают о погибших и пострадавших. Известно, что ЧП случилась в жилой двухэтажке: по предварительным данным, взорвался газовый баллон. В результате, дом, где проживало 12 человек, полностью разрушен. Спасти удалось одного ребенка и пятерых взрослых, остальных же ищут под завалами.



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Источник: comments.ua
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