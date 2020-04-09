ФОТОФАКТ: в центре Одессы рухнул жилой дом

Сегодня утром в Одессе обрушился жилой дом - памятник архитектуры 19 века по ул. Канатная, 5. Об этом сообщает “Украинская служба информации” с места событий.

Пока спасатели, которые работают на месте происшествия, не говорят о том, есть ли пострадавшие. Известно, что обвалились все три этажа жилого дома и разрушена крыша. К слову, местные жители говорят, что ни трещин, ни каких-либо других предвестников обвала не замечали, однако недавно на этом перекрестке провалилась дорога.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в РФ в ночь на 8 апреля прогремел взрыв в жилом доме. Как сообщают российские СМИ, в этот раз трагедия произошла в селе Филинское в Нижнегородской области. Спасатели и медики сообщают о погибших и пострадавших. ЧП случилась в жилой двухэтажке: по предварительным данным, взорвался газовый баллон. В результате, дом, где проживало 12 человек, полностью разрушен. Спасти удалось одного ребенка и пятерых взрослых, остальных же ищут под завалами.





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